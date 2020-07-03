В Мордовии падающая водонапорная башня задела мужчину

3 Июль 2020 2020-07-03T10:34:40+03:00

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Днем 2 июля в селе Кадышево Лямбирского района, по согласованию с жителями, мужчина проводил демонтаж недействующей водонапорной башни. В какой-то момент 15-метровая конструкция стала падать, частично задев мужчину. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

По факту гибели Пролетарским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец случившегося. Выясняются все обстоятельства произошедшего, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU