Жители Мордовии сказали «ЗА» поправкам в Конституцию РФ

3 Июль 2020 2020-07-03T10:23:42+03:00

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При явке в 79,6% «ЗА» высказались 85,6% или 408 380 человек.

- Голосование в Мордовии состоялось. Жители нашего региона свободно выразили свою волю. Голосование было прозрачным, что обеспечило его легитимность и честность, - сказал Председатель ЦИК РМ Александр Косов. - Я бы хотел поблагодарить членов участковых комиссий, на которых легла самая большая нагрузка. В условиях пандемии коронавируса они работали 7 дней без отдыха по 14-15 часов. Это нелегко. Вместе с ними на участках находились сотрудники правоохранительных органов, представители Росгвардии. Теплые слова хочется сказать в адрес наблюдателей, волонтеров и медиков, - цитируют Председателя ЦИК «Известия Мордовии».

ИСТОЧНИК KP.RU