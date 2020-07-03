Губернатор Пензенской области провёл встречу с депутатом Госдумы РФ

3 Июль 2020 2020-07-03T08:52:08+03:00

Вопросы деятельности регионального отделения ЛДПР Иван Белозерцев и Антон Морозов обсудили, в четверг, 2 июля

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Парламентарий представляет в нижней палате Федерального Собрания РФ фракцию ЛДПР, является членом комитета Государственной Думы по международным делам. В марте текущего года он назначен куратором от своей партии пензенского региона.

«С ЛДПР в Пензенской области у представителей региональной и муниципальной власти сложились конструктивные, деловые отношения», - пояснил губернатор в ходе рабочей встречи. - Депутаты вашей фракции работают в округах с населением, нацелены на решение проблем граждан».

Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности представителей регионального отделения ЛДПР на территории Пензенской области, договорились о дальнейшем взаимодействии в рабочем порядке.

Напомним, что ЛДПР является одним из старейших региональных отделений политических партий в Пензенской области. Количество членов партии в субъекте РФ составляет 2,9 тыс. человек. На территории региона работают 33 местных отделения Либерально-демократической партии России.

ИСТОЧНИК KP.RU