Губернатор Пензенской области провёл встречу с депутатом Госдумы РФ
Парламентарий представляет в нижней палате Федерального Собрания РФ фракцию ЛДПР, является членом комитета Государственной Думы по международным делам. В марте текущего года он назначен куратором от своей партии пензенского региона.
«С ЛДПР в Пензенской области у представителей региональной и муниципальной власти сложились конструктивные, деловые отношения», - пояснил губернатор в ходе рабочей встречи. - Депутаты вашей фракции работают в округах с населением, нацелены на решение проблем граждан».
Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности представителей регионального отделения ЛДПР на территории Пензенской области, договорились о дальнейшем взаимодействии в рабочем порядке.
Напомним, что ЛДПР является одним из старейших региональных отделений политических партий в Пензенской области. Количество членов партии в субъекте РФ составляет 2,9 тыс. человек. На территории региона работают 33 местных отделения Либерально-демократической партии России.
ИСТОЧНИК KP.RU