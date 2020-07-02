2020-07-02T13:53:18+03:00
Общество

После голосования в пензенских школах проводится дезинфекция

Учебные учреждения подготавливаются к приходу выпускников, сдающих ЕГЭ
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В школах, где были расположены избирательные пункты, походит генеральная уборка. Дезинфекция проводится как с привлечением клиниговых кампаний, так и силами технического персонала школ.

Особое внимание уделяется зонам, где было большое скопление людей: входным группам, холлам и рекреациям на этаже, где располагались избирательные пункты, туалетным комнатам. Проводится не только дезинфекция поверхностей, но и обеззараживание воздуха специальными приборами, которые были закуплены за счет средств областного бюджета.

Напомним, что сами аудитории проведения ЕГЭ не были задействованы в процессе голосования. Поэтому в них дезинфекция проводится в рабочем порядке.

ЕГЭ на территории области стартует 3 июля экзаменами по литературе, географии и информатике. Заявление на сдачу экзамена подали 1389 выпускников: информатику будут сдавать 999 участников, географию - 49 и литературу - 341.

ИСТОЧНИК KP.RU

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