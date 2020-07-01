В Пензе проверили работу спасательных постов на водоемах
В целях предупреждения происшествий на водных объектах города сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» ежедневно проводят профилактические рейды по зонам отдыха у водоемов.
В ходе очередного мероприятия, 30 июня, проверялась работа спасательного поста на пляже у клинической больницы №6. Результаты обхода показали, что работа поста соответствует всем предъявляемым требованиям, оборудование находится в исправном состоянии.
Управление по делам ГОЧС г. Пензы напоминает, что в случае возникновения происшествий необходимо немедленно звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU