В Пензе проверили работу спасательных постов на водоемах

1 Июль 2020 2020-07-01T10:29:07+03:00

Сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» проводят ежедневные профилактические рейды по зонам отдыха

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В целях предупреждения происшествий на водных объектах города сотрудники МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» ежедневно проводят профилактические рейды по зонам отдыха у водоемов.

В ходе очередного мероприятия, 30 июня, проверялась работа спасательного поста на пляже у клинической больницы №6. Результаты обхода показали, что работа поста соответствует всем предъявляемым требованиям, оборудование находится в исправном состоянии.

Управление по делам ГОЧС г. Пензы напоминает, что в случае возникновения происшествий необходимо немедленно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU