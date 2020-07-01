Особые условия погашения кредита, если сохранить персонал

1 Июль 2020 2020-07-01T09:46:49+03:00

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С 1 июня 2020 года юридические лица и индивидуальные предприниматели (только с наемными работниками) из пострадавших отраслей, а также из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности могут воспользоваться новой кредитной программой по льготной ставке 2%.

Кредит можно направить для покрытия документально подтверждённых расходов на предпринимательскую деятельность (включая выплату зарплаты и погашение ранее взятых кредитов по программам льготного кредитования и беспроцентных кредитов). Кредитный договор можно заключить до 1 ноября 2020 года на срок не более 1 года.

Помимо льготной ставки, будут доступны особые условия погашения. Если сохранить 90% персонала, задолженности по кредиту будет списана. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему.

Кредит можно получить в любом банке, который участвует в программе Минэкономразвития России. Список кредитных организаций постоянно расширяется! На территории города Пензы льготный кредит уже выдают следующие банки:

ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «НБД-БАНК», банк «УралСиб» (банк-агент «Корпорации МСП»), АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк».

ИСТОЧНИК KP.RU