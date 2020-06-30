Пробный ЕГЭ по географии в Пензенской области прошел без сбоев

30 Июнь 2020 2020-06-30T13:27:17+03:00

В этом году экзамены сдают только те выпускники, кто планирует поступать в вузы

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Вчера во всех 29 пунктах проведения экзаменов в Пензенской области, задействованных в проведении ЕГЭ, прошел пробный экзамен по географии.

Пробный экзамен организован для проверки организационной и технологической готовности пунктов проведения. В этом году в каждом пункте будут реализованы дополнительные меры безопасности: уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, обязательная бесконтактная термометрия организаторов и участников, установка дозаторов с антисептическими средствами, обеззараживателей воздуха. Между участниками ЕГЭ будет обеспечена дистанция не менее 1,5 метра, для этого в кабинетах нанесена разметка, а в ряде помещений установлены ленточные ограждения.

- Главная задача - обеспечить безопасность детей. Если по состоянию здоровья выпускника не допустят до экзаменов, предусмотрены резервные дни и дополнительный период в августе, когда такие участники смогут сдать ЕГЭ, - сказал министр образования Александр Воронков.

Основной период ЕГЭ в 2020 году пройдёт с 29 июня по 25 июля. Согласно расписанию ЕГЭ выпускники школ сдадут географию, литературу, информатику и ИКТ (3 июля).

ИСТОЧНИК KP.RU