Второй корпус Пензенской картинной галереи
С 30 июня свои двери для посетителей откроет второй корпус Пензенской картинной галереи - Губернаторский дом.
Гостей музея кроме постоянной экспозиции ждут следующие выставочные проекты: ювелирные украшения братьев Глазуновых, графическая выставка Андрея Бодрова, экспозиция "Хрустальное сердце России" и полюбившаяся всем пензенским зрителям выставка "Титаны Возрождения. Рафаэль" из фондов Пензенской картинной галереи. С 3 июля начнет работу новый выставочный проект "Под сводом индийских грёз".
Режим работы Губернаторского дома: с 10-00 до 18-00 (касса до 17-30) Выходные: понедельник, четверг.
ИСТОЧНИК KP.RU