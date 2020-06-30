2020-06-30T08:51:27+03:00
Звезды

Второй корпус Пензенской картинной галереи

Гостей ждут выставочные проекты: ювелирные украшения братьев Глазуновых и полюбившаяся всем пензенским зрителям выставка "Титаны Возрождения. Рафаэль"
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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С 30 июня свои двери для посетителей откроет второй корпус Пензенской картинной галереи - Губернаторский дом.

Гостей музея кроме постоянной экспозиции ждут следующие выставочные проекты: ювелирные украшения братьев Глазуновых, графическая выставка Андрея Бодрова, экспозиция "Хрустальное сердце России" и полюбившаяся всем пензенским зрителям выставка "Титаны Возрождения. Рафаэль" из фондов Пензенской картинной галереи. С 3 июля начнет работу новый выставочный проект "Под сводом индийских грёз".

Режим работы Губернаторского дома: с 10-00 до 18-00 (касса до 17-30) Выходные: понедельник, четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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