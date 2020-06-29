В Мордовии за первые три дня голосования участки посетили более 200 тысяч избирателей
Это треть жителей региона, имеющих право голоса
Изменить размер текста:
25 июня в Мордовии открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. По последним данным ЦИК РФ, за первые три дня на избирательные участки в республике пришли 205 125 человек – это треть жителей региона, имеющих право голоса. Всего в Мордовии 618 тысяч избирателей.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU