В Мордовии за первые три дня голосования участки посетили более 200 тысяч избирателей

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:14:04+03:00

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25 июня в Мордовии открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. По последним данным ЦИК РФ, за первые три дня на избирательные участки в республике пришли 205 125 человек – это треть жителей региона, имеющих право голоса. Всего в Мордовии 618 тысяч избирателей.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU