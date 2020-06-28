Возвращают имена летчиков, погибших в авиакатастрофах и умерших от ран

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:13:14+03:00

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Поисковики Регионального отделения «Поисковое движение России» в Пензенской области открыли обновленные памятники и мемориальные знаки летчикам, погибшим в авиакатастрофах во время Великой Отечественной войны на территории Земетчинского, Белинского и Каменского районов.

Это стало возможным благодаря проекту "Наследники победителей", в ходе которого поисковиками была проведена архивная работа по выявлению неучтённых захоронений лётного состава, погибшего в результате авиакатастроф на территории Пензенской области.

В День памяти и скорби был открыт обновлённый памятник в селе Малая Ижмора Земетчинского района, где похоронен экипаж самолёта Пе-2, 40 авиационного полка разведки Главного Командования Красной Армии, разбившегося на окраине села 16 марта 1942 года. До начала проекта поисковиков имена экипажа были неизвестны, а захоронение было неучтённым. Активисты установили имена экипажа, это лейтенант Бройтман Владимир Григорьевич 1917г., уроженец г. Кировоград, Украина и лейтенант Елисеев Виктор Митрофанович 1916г., уроженец г. Уральск, Казахстан.

В этот же день в селе Пашково Земетчинского района были открыты обновлённая мемориальная плита и информационный знак с именами экипажа 31 отдельной корректировочной авиационной эскадрильи 62 А, погибшего в районе села 20 февраля 1943г.

На въезде в село Долгово Земетчинского района открыт Информационный знак с именами экипажа самолёта СБ, погибшего в районе села 6 декабря 1942г. Это лейтенант Пастухов Борис Анатольевич 1918г. уроженец станицы Новопокровская, Краснодарского края и младший лейтенант Свиридов Михаил Анисимович 1918г. уроженец станицы Мечетинской, Ростовской области и младший воентехник Большаков Савва Стефанович 1908 г.р., уроженец Витебской области, Городокский район, д.Горы, погибший 20.02.1943 года. К сожалению, на гражданском кладбище в с. Долгово захоронение летчиков так и не было найдено, но их имена теперь увековечены на мемориальном знаке.

23 июня в с. Поим Белинского района был открыт обновленный памятник и мемориальный знак военному летчику Бейнаровичу Станиславу Михайловичу 1912 г.р., уроженцу Республики Беларусь, погибшему при катастрофе близ села в 1942 году. Краеведы с. Поим разыскали родственников летчика, в ближайшее время они посетят его могилу.

24 июня в городе Каменка был открыт обновлённый мемориал воинам, умершим от ран в эвакогоспитале и погибшим воинам-лётчикам 10 запасного авиационного полка, дислоцировавшегося в г. Каменка. Благодаря работе поисковиков удалось установить имена 20 летчиков, ранее отсутствующих в списках увековеченных.

На следующем этапе реализации проекта обновленные памятники и знаки будут открыты на территории Мокшанского, Пензенского, Пачелмского и Башмаковского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU