2020-06-27T21:09:07+03:00
Звезды

«Ангел» вернется в Пензу через три дня

Арт-объект будет находиться рядом с областной филармонией
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
К подготовке места для арт-объекта приступили вчера. ФОТО: Управление культуры города ПензыК подготовке места для арт-объекта приступили вчера. ФОТО: Управление культуры города Пензы
Изменить размер текста:

Вчера художник Алексей Февралев приступил к подготовке места для будущего «Ангела». Напомним, что первый вариант граффити, нарисованного в благодарность врачам, располагался на стене рядом с Крепостным валом. В ходе реконструкции объекта здание с арт-объектом было снесено, но на защиту рисунка буквально встал весь город и даже губернатор Иван Белозерцев.

Было решено восстановить «Ангела» в другом месте – рядом с областной филармонией. Алексей Февралев намерен закончить рисунок в короткие сроки. Планируется, что нового «Ангела» горожане увидят уже через три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24