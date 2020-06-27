«Ангел» вернется в Пензу через три дня

27 Июнь 2020 2020-06-27T21:09:07+03:00

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Вчера художник Алексей Февралев приступил к подготовке места для будущего «Ангела». Напомним, что первый вариант граффити, нарисованного в благодарность врачам, располагался на стене рядом с Крепостным валом. В ходе реконструкции объекта здание с арт-объектом было снесено, но на защиту рисунка буквально встал весь город и даже губернатор Иван Белозерцев.

Было решено восстановить «Ангела» в другом месте – рядом с областной филармонией. Алексей Февралев намерен закончить рисунок в короткие сроки. Планируется, что нового «Ангела» горожане увидят уже через три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU