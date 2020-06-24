2020-06-24T17:07:24+03:00
Общество

Иван Белозерцев пообещал вернуть пензенцам ангела

Губернатора возмутил снос стены, на которой располагался арт-объект, созданный в благодарность врачам
Анна ЧЕРНАЯ
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Граффити было нарисовано 12 июня.Граффити было нарисовано 12 июня.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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12 июня в Пензе напротив Законодательного Собрания области появилась новая достопримечательность. Портрет врача с крыльями, нарисованный художником Алексеем Февралевым в благодарность всем тем, кто сейчас борется с коронавирусом, сразу полюбился горожанам и гостям региона.

Однако вчера социальные сети наводнили сообщения о том, что стена, на которой находится арт-объект, была снесена. Городская мэрия уничтожение портрета объяснила тем, что его размещение не было согласовано с ними. Граффити располагалось на стене объекта, который является частной собственностью и был снесен в рамках реконструкции Крепостного вала.

О случившемся губернатору написал один из жителей города. По словам пензенца, его друг был готов приехать из Сызрани ради фотографии на фоне ангела.

- Это был глоток прекрасной новизны. И вот его снесли, и приятель мой не успел, и друзья мои вместе со мной расстроены, и многие жители города расстроены. Я понимаю, что там ведутся реставрационные работы, но хоть стенку можно было бы оставить. Верните арт-объект городу, на том же месте, на новой кирпичной стеночке, верните крылья людям, и они будут улыбаться, - отметил мужчина.

Губернатор дал официальный ответ в своем Instagram:

- Ангел вернется в Пензу и раскроет свои крылья. Как и многие жители города, я до глубины души возмущен уничтожением арт-объекта, посвященного врачам – героям, борющимся с коронавирусом. Оправдание, что здание находилось в плане на снос, критики не выдерживает. Нужно быть, в первую очередь, человеком, понимать этическую сторону вопроса. Поручил мэрии выбрать новую площадку для этого граффити и создать для художника все возможности для возрождения арт-объекта на новом месте.

Алексей Февралев на своей странице в социальной сети «Вконтакте» поблагодарил граждан за неравнодушие и сообщил, что место под новое граффити выделили рядом с филармонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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