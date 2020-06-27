Разработки пензенских специалистов вошли в список «100 лучших изобретений»
Так, к лучшим изобретениям в разделе «Авиакосмическая промышленность, наземный, морской и воздушный транспорт» эксперты отнесли разработку пензенского АО «НИИФИ» - твердотельный волновой гироскоп. Изобретение применяется для измерения угловых скоростей подвижных объектов.
В разделе «Электротехника, электроника и технологии связи» опубликован патент Пензенского артиллерийского инженерного института - филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Изобретение относится к области оптического приборостроения - это управляемый защитный фильтр от лазерного излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах.
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ИСТОЧНИК KP.RU