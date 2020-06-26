2020-06-26T14:58:30+03:00
Звезды

Пензенцы смогут посетить бесплатно зоопарк, музеи и спортивный комплекс

Пригласительные будут раздавать до 1 июля
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Региональное отделение детского фонда РФ совместно с городскими учреждениями культуры и спорта проведет праздник «Пенза - город счастливых людей». Волонтеры фонда уже начали раздавать пригласительные билеты, с помощью которых 4, 5 и 6 сентября горожане вместе с детьми смогут бесплатно посетить популярные места отдыха и развлечения:

- Краеведческий музей (ул. Красная, 23);

- Литературный музей (ул. Кирова,2);

- Картинная галерея им К.А. Савицкого (ул. Советская, 3);

- Пензенский зоопарк (ул. Красная,10);

- Роллердром в парке культуры и отдыха «Комсомольский» (ул. Гагарина, 6);

- Парк культуры и отдыха им. В.Г. Белинского (муниципальные аттракционы, ул. Карла Маркса,1);

- Детский парк в Арбеково (муниципальные аттракционы, ул. Кронштадская, 1а);

- Дворец спорта «Рубин» (ул. Революционная,9);

- Спортивный комплекс «Зенит» (ул. Германа Титова, 3А);

- Молодежный центр «Юность» (ул. Карпинского, 22б).

Как начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина, пригласительные можно получить уже сегодня на всех участках для голосования. Билет действителен для одного взрослого с детьми. Получить пригласительные можно до 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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