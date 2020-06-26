Страницы ООО «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях: полезно и интересно
Стремясь сделать процесс коммуникации со своими клиентами еще более эффективным и удобным, ООО «ТНС энерго Пенза» создало официальные страницы компании в наиболее популярных социальных сетях.
В дополнение к официальному сайту, «Личному кабинету» и мобильному приложению компания предлагает еще один источник полезной и интересной информации для клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области.
Социальные сети уже давно переросли свое первоначальное предназначение в качестве инструмента для общения и превратились в полноценный способ времяпрепровождения. Таким образом потребители имеют возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией в комфортной и непринужденной форме, не прерывая свое нахождение в сети.
Участников групп ждут не только актуальные новости, напоминания и полезная информация, но также уведомления о проводимых акциях.
Стать участником официальных групп ООО «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях можно перейдя по представленным ниже ссылкам:
- «Вконтакте» - https://vk.com/tns_energo_penza
- «Facebook» - https://www.facebook.com/ТНС-энерго-Пенза
- «Одноклассники» - https://ok.ru/group/58003977928755.
ИСТОЧНИК KP.RU