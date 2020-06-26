2020-06-26T14:21:25+03:00
Недвижимость

Страницы ООО «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях: полезно и интересно

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Фото предоставлено пресс-службой компании.Фото предоставлено пресс-службой компании.
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Стремясь сделать процесс коммуникации со своими клиентами еще более эффективным и удобным, ООО «ТНС энерго Пенза» создало официальные страницы компании в наиболее популярных социальных сетях.

В дополнение к официальному сайту, «Личному кабинету» и мобильному приложению компания предлагает еще один источник полезной и интересной информации для клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области.

Социальные сети уже давно переросли свое первоначальное предназначение в качестве инструмента для общения и превратились в полноценный способ времяпрепровождения. Таким образом потребители имеют возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией в комфортной и непринужденной форме, не прерывая свое нахождение в сети.

Участников групп ждут не только актуальные новости, напоминания и полезная информация, но также уведомления о проводимых акциях.

Стать участником официальных групп ООО «ТНС энерго Пенза» в социальных сетях можно перейдя по представленным ниже ссылкам:

- «Вконтакте» - https://vk.com/tns_energo_penza

- «Facebook» - https://www.facebook.com/ТНС-энерго-Пенза

- «Одноклассники» - https://ok.ru/group/58003977928755.

ИСТОЧНИК KP.RU

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