ПГУ вошел в сотню лучших вузов страны

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:57:18+03:00

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Forbes назвал 100 лучших российских вузов. В рейтинг вошел и Пензенский государственный университет, занявший 78-ю строчку.

В этом году методика исследования претерпела изменения. Оценка университетов проходила по нескольким позициям. В метрике «Качество образования» по-прежнему учитывались данные мониторинга Минобрнауки России. Однако этот критерий дополнил новый параметр «Качество преподавателей», куда вошли оценки уровня зарплат преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и доля иностранных преподавателей .

По параметру «Международная деятельность» оценивается доля иностранных студентов, организация зарубежных стажировок и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.

Прежним остался подход к анализу параметра «Уровень ЕГЭ» студентов, принятых на обучение в вузы.

- Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников», — прокомментировали авторы рейтинга.

В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики. МГУ занял вторую строчку, а Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU