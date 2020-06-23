2020-06-23T17:23:20+03:00
Недвижимость

Успейте оплатить текущее потребление и задолженность за электроэнергию до изменения тарифов

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Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
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Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что с 1 июля 2020 года в соответствии с решением регулирующих органов Российской Федерации в рамках ежегодной плановой индексации начинают действовать новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Более подробную информацию о тарифах можно найти на официальном сайте компании в разделе «Тарифы и нормативы».

Быстро и удобно передать показания и сразу оплатить электроэнергию можно с помощью дистанционных электронных сервисов:

на главной странице сайта компании penza.tns-e.ru –без регистрации;

в «Личном кабинете» на сайте компании (для зарегистрированных пользователей);

при помощи мобильного приложения (для пользователей, зарегистрированных в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «ТНС энерго»);

в Центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза»;

в кассах партнеров энергосбытовой компании при самостоятельном заполнении и расчёте суммы к оплате, либо при оплате рекомендуемого платежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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