24 июня отделения «Почты России» в Пензенской области работать не будут

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:22:42+03:00

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24 июня станет выходным для отделений почтовой связи во всем регионе, кроме ОПС 440000, расположенного по адресу ул. Кирова, д. 68/7. Оно будет функционировать по режиму работы субботы.

Во вторник, 23 июня отделения Пензенской области будут работать по установленному режиму работы отделений почтовой связи.

Доставка пенсий и пособий за нерабочий день осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда – до 24 июня.

Обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 24 июня осуществляться не будет, за исключением ОПС Пенза 440000.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU