24 июня отделения «Почты России» в Пензенской области работать не будут
24 июня станет выходным для отделений почтовой связи во всем регионе, кроме ОПС 440000, расположенного по адресу ул. Кирова, д. 68/7. Оно будет функционировать по режиму работы субботы.
Во вторник, 23 июня отделения Пензенской области будут работать по установленному режиму работы отделений почтовой связи.
Доставка пенсий и пособий за нерабочий день осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда – до 24 июня.
Обмен почты с ОПС, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков 24 июня осуществляться не будет, за исключением ОПС Пенза 440000.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.
ИСТОЧНИК KP.RU