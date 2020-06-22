На саранских улицах прозвучат победные марши

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:48:48+03:00

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22 июня в Саранске на площади Победы состоялась траурная церемония, посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В ней приняли участие первые лица республики и города, которые возложили цветы к монументу воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания.

Из-за сложной обстановки, связанной с распространением коронавируса, парад, запланированный в Саранске на 24 июня, был отменен. Однако жители города смогут принять участие в других акциях: например, нарисовать вместе со своим ребенком мелом открытку на военную тему или на камеру зачитать любимое стихотворение о ветеранах или солдатах. А чтобы граждане чувствовали праздничное настроение, 24 июня с 12.00 до 18.00 в Саранске через громкоговорители будут играть победные марши.

Программа мероприятий на 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU