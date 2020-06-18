2020-06-18T17:16:15+03:00
Общество

Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»

Саранск вошел число городов, где парад Победы перенесли на неизвестный срок
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Администрация городского округа Саранск
Изменить размер текста:

По решению Министерства обороны Российской Федерации массовые мероприятия пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и воинских объединений. Саранск к их числу не относится.

- Мероприятия, посвященные Дню Победы, всегда были в столице Мордовии массовыми, зрелищными и почитаемыми. В них участвуют все от мала до велика – и дети дошкольного возраста, и ученики школ, и студенты, и представители трудовых коллективов и, конечно, наши уважаемые ветераны. Но сейчас мы вынуждены считаться и с эпидемиологической ситуацией в нашем городе. Она меняется в лучшую сторону, но далека от идеальной, поэтому считаем необходимым от массовых мероприятий в данном случае лучше воздержаться, - подчеркнул мэр Петр Тултаев.

Он также отметил, что отсутствие 24 июня в Саранске торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, никоим образом не меняет отношение к священному празднику.

- Мы помнили, помним, будем помнить и гордиться! И этот праздник у нас никто не сможет отобрать, он живет в сердце каждого жителя нашей страны. А 24 июня мы все с большим удовольствием посмотрим прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади, - сказал Глава Саранска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело
В Пензе стартовал чемпионат России по регби
Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»
ВТБ в Пензе выдал более 550 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Пензенские активисты примут участие во областном веломарафоне «Во имя Победы»
В Мордовии за сутки подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом.
Заключенному-экстремисту из пензенской колонии на полтора года запретили публиковаться
ВТБ в Пензенской области поддержал клиентов на 5,8 млрд рублей
Пензенский фонд «Квартал Луи» получил крупнейший в России грант
В отношении девушек применяли угрозы и физическое насилие
В основе успеха модернизация производства, привлечение инвестиций
Не нарушает ли Михаил Ефремов условия домашнего ареста?
Министр предоставлял ложные сведения об имуществе
Чамзинская музыкальная школа получила почти 13 миллионов рублей на ремонт
Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера
В Мордовии за сутки коронавирусом заразились двое подростков
На улице Ботевградской в Саранске частично ограничат движение
В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области
В Мордовии сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в колодец
Завтра в Пензенской области снова ожидается гроза с градом
В Пензенском зоопарке экзотических птиц переселили в летние вольеры
В Мордовии мужчина украл больше полтонны металла
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно