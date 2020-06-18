Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:16:15+03:00

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По решению Министерства обороны Российской Федерации массовые мероприятия пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и воинских объединений. Саранск к их числу не относится.

- Мероприятия, посвященные Дню Победы, всегда были в столице Мордовии массовыми, зрелищными и почитаемыми. В них участвуют все от мала до велика – и дети дошкольного возраста, и ученики школ, и студенты, и представители трудовых коллективов и, конечно, наши уважаемые ветераны. Но сейчас мы вынуждены считаться и с эпидемиологической ситуацией в нашем городе. Она меняется в лучшую сторону, но далека от идеальной, поэтому считаем необходимым от массовых мероприятий в данном случае лучше воздержаться, - подчеркнул мэр Петр Тултаев.

Он также отметил, что отсутствие 24 июня в Саранске торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, никоим образом не меняет отношение к священному празднику.

- Мы помнили, помним, будем помнить и гордиться! И этот праздник у нас никто не сможет отобрать, он живет в сердце каждого жителя нашей страны. А 24 июня мы все с большим удовольствием посмотрим прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади, - сказал Глава Саранска.

ИСТОЧНИК KP.RU