Киберспортсмены из ПГУ взяли «серебро» на Всероссийских соревнованиях

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:16:35+03:00

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С 1 по 21 июня в России проходили вторые киберспортивные игры Ассоциации студенческих спортивных клубов. За право называться лучшими боролись 106 команд, из них три представляли Пензенскую область: «BERKUT.PSU», «GothBoiClique» и «LWG[PSU», состоящие из студентов ПГУ.

По итогам состязаний «Беркут» вышел в финал против опытной команды из МИРЭА (г. Москва) и завоевал на состязаниях почетное второе место.

- Впечатления от турнира остались только положительные, - отметил капитан команды Дмитрий Романов. - Все же мы запрыгнули довольно высоко, даже несмотря на обидное поражение в финальном матче. Команда МИРЭА на голову сильнее всех участников турнира, ведь там собрались действительно хорошие игроки. Тяжело сказать, чего именно не хватило в гранд-финале, но думаю, что дело было в недостаточной самоуверенности.

ИСТОЧНИК KP.RU