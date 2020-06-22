В Пензе разыскивают шестилетнего мальчика

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:47:38+03:00

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Управление МВД России по городу Пензе разыскивает шестилетнего Тимура Горбатова. Сегодня около 11.00 он ушел на прогулку в Комсомольский парк со стороны улицы Циолковского, откуда убежал в сторону улицы Шмидта.

Приметы ребёнка: на вид 6 лет, рост 115 см, волосы темно-русые короткие. Был одет в голубую футболку и темно-синие шорты. При себе имел белый футбольный мяч.

Сотрудниками полиции организованы оперативно-поисковые мероприятия. На розыск ребёнка ориентированы все наряды наружных служб. Если у вас есть информация о возможном местонахождении мальчика, сообщите её по телефону 02 (с мобильного телефона) или 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU