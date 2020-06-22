2020-06-22T06:52:08+03:00
Общество

Прокуратура в суде защитила права сироты

Прокуратура ЗАТО г. Заречного Пензенской области проверила обращение 18–летней девушки о нарушении ее жилищных прав
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В июне 2017 г. на основании постановления администрации ЗАТО г. Заречного девушка была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма. Однако вопреки требованиям действующего законодательства по достижении совершеннолетия она не была обеспечена во внеочередном порядке жилым помещением и продолжала проживать в квартире опекуна.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию ЗАТО г. Заречного обязанности обеспечить сироту благоустроенным жилым помещением.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, решение суда исполнено, девушке предоставлена благоустроенная квартира в г. Заречном Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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