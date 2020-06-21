Учеба учебой, а горячий обед по расписанию

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:41:23+03:00

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Модератором конференции «Требования к организации школьного питания на основе продукции отечественного АПК» выступила Валентина Иванова, ректор МГУТУ имени К. Г. Разумовского, председатель Всероссийского педагогического собрания.

В ходе мероприятия она отметила, что Пензенская область входит в число передовых регионов по организации питания школьников и предоставила слово министру образования области Александру Воронкову.

Руководитель ведомства отметил, что охват горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 97,7% и работа по увеличению процента охвата продолжается.

С целью сокращения расходов родительских средств в Пензенской области введены дополнительные меры социальной поддержки. 100 процентов детей с ОВЗ получают двухразовое бесплатное питание. Для многодетных, малообеспеченных семей и семей, где воспитываются дети-инвалиды, во всех муниципалитетах введены льготы.

С 1 сентября все учащиеся начальной школы, с 1 по 4 классы, будут получать бесплатное питание. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено на сентябрь-декабрь 2020 года – 164 404,3 тыс. руб., из консолидированного бюджета Пензенской области – 45 830,8 тыс. руб. В 2021 году общее финансирование за счет всех источников составит 602 751,6 тыс. руб.

На июньской сессии Законодательного Собрания принят Закон Пензенской области, в котором определено, что обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных образовательных организациях Пензенской области обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU