Длина светомузыкального фонтана в Пензе составит более 50 метров
Реконструкция фонтана и прилегающей территории идет в соответствии с графиком.
Уникальность проекта состоит в том, что он будет состоять из трёх частей, две сухие части по краям будут обрамлять центральную чашу, непосредственно в которой будет водная зона. Общая длина фонтана составит более 50 метров. Материал, который используется при производстве – гранит.
Вокруг фонтана планируется разместить зоны отдыха для взрослых и детей. Проект подразумевает безбарьерный доступ по всей территории.
На сегодняшний день работы вступили в завершающую стадию: обустроены «сухой» фонтан и основная чаша, смонтировано водонапорное оборудование, подключена электрика. Сейчас подрядчики благоустраивают прилегающую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU