2020-06-21T08:34:20+03:00
Недвижимость

Длина светомузыкального фонтана в Пензе составит более 50 метров

На сегодняшний день работы вступили в завершающую стадию
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Реконструкция фонтана и прилегающей территории идет в соответствии с графиком.

Уникальность проекта состоит в том, что он будет состоять из трёх частей, две сухие части по краям будут обрамлять центральную чашу, непосредственно в которой будет водная зона. Общая длина фонтана составит более 50 метров. Материал, который используется при производстве – гранит.

Вокруг фонтана планируется разместить зоны отдыха для взрослых и детей. Проект подразумевает безбарьерный доступ по всей территории.

На сегодняшний день работы вступили в завершающую стадию: обустроены «сухой» фонтан и основная чаша, смонтировано водонапорное оборудование, подключена электрика. Сейчас подрядчики благоустраивают прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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