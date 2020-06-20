2020-06-20T08:13:16+03:00
Общество

Иван Белозерцев поздравил медиков с профессиональным праздником

В режиме видеоконференции губернатор Пензенской области обратился к сотрудникам учреждений здравоохранения в пятницу, 19 июня
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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«Мы не можем из-за ограничений собраться все вместе, пожать друг другу руки, вручить лично награды, посмотреть праздничный концерт, но, мы обязательно сделаем это позже, когда коронавирусная эпидемия закончится. А она обязательно пройдет, потому что ваши коллеги работают над созданием вакцины и, я уверен, эту работу они завершат в самые короткие сроки», - подчеркнул Иван Белозерцев.

«Величие профессии, самоотверженность, милосердие труда медработников стало особенно остро ощущаться в непростое время борьбы с коронавирусной инфекцией - не только в Пензенском регионе, но и в России, и во всем мире. За свой труд к федеральным и региональным наградам различного уровня представлено 1 668 медицинских работников.

«По всей планете люди говорят вас спасибо. Настоящее, искреннее, от сердца».

Губернатор рассказал об инициативе установки в Пензе памятника медикам.

«Мы поддерживали и будем поддерживать медицину, для нас это – приоритет. Начали ремонтировать больницы, в течение пяти лет планируем эту работу провести полномасштабно, по всем районам области. Выделяем бюджетные средства, чтобы обеспечить жильем нуждающихся медиков. Строим новые учреждения здравоохранения. Только в этом году планируется ввести в эксплуатацию 14 новых ФАПов. Идет обновление автопарка», - констатировал губернатор.

Иван Белозерцев поздравил врача-инфекциониста ГБУЗ «Колышлейская РБ» Тамару Сайкову. Тамаре Сергеевне 71 год, из которых 42 она отдала служению людям. Несмотря на то, что по законодательным нормам врач в период распространения коронавируса имела право уйти на «больничный», она не только осталась на рабочем месте, но и возглавила инфекционную службу Колышлейской районной больницы.

Губернатор принял решение отметить большой вклад врача в борьбу с COVID – 19. Ей будет вручен автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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