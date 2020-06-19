2020-06-19T15:51:10+03:00
Происшествия

ДТП с шестью погибшими в Саранске: один из водителей был лишен прав на 36 месяцев

Представители ГИБДД сообщили новую информацию по случившейся аварии
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Напомним, что вчера около двух ночи в селе Николаевка городского округа Саранск столкнулись две «Лады Гранты». После этого транспортные средства загорелись.

По информации ГИБДД, за рулем автомобиля, принадлежащего службе такси, находился 37-летний мужчина. С ним были две пассажирки, 36 и 37 лет. Второй «легковушкой» управлял 35-летний водитель, ранее на 36 месяцев лишенный прав за нарушение ПДД. С ним также были пассажиры – мужчины 36 и 46 лет. Все находившиеся в транспортных средствах граждане скончались от травм еще до приезда «скорой».

Тела были направлены в морг, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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