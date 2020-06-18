В Саранске столкнулись и загорелись две «Лады Гранты»: погибли шесть человек

Сегодня около двух часов ночи в поселке Николаевка городского округа Саранск на улице Ленина в лоб столкнулись два автомобиля «Лада Гранта». После удара обе легковушки загорелись. В результате ДТП погибли шесть человек.

За рулем одного из автомобилей, принадлежащего службе такси, был мужчина 1983 года рождения и две пассажирки. Личность одной из них уже установлена – это жительница Рузаевки 1982 года рождения.

Также удалось выяснить, что владелец второго автомобиля зарегистрирован в Пензе. Однако личности второго водителя и его двух пассажиров пока устанавливаются. При осмотре в багажнике машины обнаружены строительные инструменты: газорезка, перфоратор, электрогенератор.

ФОТО: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия организована доследственная проверка. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК проводят осмотр места происшествия.

В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться наличие либо отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).