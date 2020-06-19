2020-06-19T12:07:35+03:00
Экономика

Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправится в Венгрию

Поделиться:
Изменить размер текста:

Компания «СтанкоМашСтрой» заключила выгодный контракт на поставку металлообрабатывающего оборудования собственного производства в Венгрию. Универсальный токарно-винторезный станок СТ 16к20/1500 приобрели дилеры, с которыми компания сотрудничает уже не один год.

Первое знакомство с оборудованием «СтанкоМашСтрой» состоялось на выставке металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover 2019 (Германия), где специалисты компании подробно рассказали и показали технические и технологические возможности станков производства «СтанкоМашСтрой». В Германии было представлено два вида оборудования.

Токарный станок для венгерских дилеров, приобретенный под конечного потребителя, был изготовлен по техническим требованиям, которые заказчик предъявил к оборудованию. В частности, станок оснащен современным устройством цифровой индикации на две оси и люнетом увеличенного диаметра. Электрооборудование, как и система безопасности, полностью соответствуют европейским стандартам.

В скором времени универсальный токарно-винторезный станок СТ 16к20/1500 будет отгружен в Венгрию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Этим летом в лагерях Пензенской области смогут отдохнуть более 15 тысяч детей
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Иван Белозерцев: «Руководители в районах не работают»
В Пензе ищут подозреваемого в краже мобильного телефона и денег
В Пензенской области коронавирусом заразились еще шесть несовершеннолетних
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправится в Венгрию
В Мордовии после дождей затопило одно из сел в Ичалковском районе
Избивал отца ногами и деревянным табуретом
Маски – на головы
В Пензе завершен ремонт 13 объектов в рамках нацпроекта БКАД
В Пензенской области скончалась еще одна пациентка с коронавирусом
По факту падения крюка крана на рабочего в Пензенской области возбуждено уголовное дело
В Пензе стартовал чемпионат России по регби
Петр Тултаев: «Мы вынуждены считаться с эпидемиологической ситуацией»
ВТБ в Пензе выдал более 550 млн рублей в рамках ипотеки под 6,5%