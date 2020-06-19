Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправится в Венгрию

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:07:35+03:00

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Компания «СтанкоМашСтрой» заключила выгодный контракт на поставку металлообрабатывающего оборудования собственного производства в Венгрию. Универсальный токарно-винторезный станок СТ 16к20/1500 приобрели дилеры, с которыми компания сотрудничает уже не один год.

Первое знакомство с оборудованием «СтанкоМашСтрой» состоялось на выставке металлообрабатывающего оборудования EMO Hannover 2019 (Германия), где специалисты компании подробно рассказали и показали технические и технологические возможности станков производства «СтанкоМашСтрой». В Германии было представлено два вида оборудования.

Токарный станок для венгерских дилеров, приобретенный под конечного потребителя, был изготовлен по техническим требованиям, которые заказчик предъявил к оборудованию. В частности, станок оснащен современным устройством цифровой индикации на две оси и люнетом увеличенного диаметра. Электрооборудование, как и система безопасности, полностью соответствуют европейским стандартам.

В скором времени универсальный токарно-винторезный станок СТ 16к20/1500 будет отгружен в Венгрию.

ИСТОЧНИК KP.RU