2020-06-18T13:17:31+03:00
Экономика

ВТБ в Пензенской области поддержал клиентов на 5,8 млрд рублей

Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службойФото предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

ВТБ в Пензенской области одобрил кредитные каникулы 1 269 заемщикам-физическим лицам на общую сумму 709,5 млн рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь на 5,1 млрд рублей. Общая сумма поддержки, оказанной населению и бизнесу региона, составила 5,8 млрд рублей.

Приоритетным направлением работы ВТБ в текущей ситуации является поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. В апреле и мае ВТБ как в рамках государственных, так и собственных программ одобрил кредитные каникулы 1 269 заемщикам-физическим лицам на общую сумму 709,5 млн рублей. Из них более 1119 заявок на 599 млн рублей - по кредитам наличными, 83 заявки на 92 млн рублей – по ипотеке, 38 заявок на 18,5 млн рублей - по автокредитам.

В рамках госпрограммы кредитования компаний малого и среднего бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 70 региональными предприятиями малого и среднего бизнеса на сумму 1,2 млрд рублей. Льготное финансирование получили представители сфер гостиничного, ресторанного бизнеса, медицинских услуг, торговли непродовольственными товарами, фитнес-индустрии и транспорта. Также ВТБ в Пензенской области реструктурировал кредиты представителями среднего и малого бизнеса на сумму более 3,4 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на выплату заработной платы, расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ. ВТБ в регионе на текущий момент подписано 137 кредитных соглашений на общую сумму 538 млн руб.

Фото предоставлено пресс-службой

Фото предоставлено пресс-службой

«ВТБ как один из ключевых участников программ поддержки граждан и предприятий, пострадавших от эпидемии, активно включен в процесс их реализации. Мы предпринимаем все возможное, чтобы помощь нашим клиентам оказывалась оперативно и качественно, и стремимся максимально облегчить их финансовое положение в этот непростой период», - прокомментировал руководитель ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

По итогам работы банка ВТБ в Пензенской области за 1 квартал 2020 года портфель кредитов физическим лицам увеличившись с начала года на 3,1 % и на 1 апреля составил 14,6 млрд рублей. Объем выданных кредитов жителям региона увеличился на 3,7%. В январе-марте банк предоставил пензенцам 2 750 кредитов на сумму 1,66 млрд рублей

Лидером по приросту выданных займов является ипотека – плюс 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 1 квартал ВТБ предоставил жителям региона 350 кредитов на общую сумму 580 млн рублей. Ипотечный портфель банка на отчетную дату составил 5,7 млрд рублей, рост по сравнению с началом года - 3,6%.

Наибольший объем в розничном кредитном портфеле приходится на кредиты наличными – 7,55 млн рублей, рост по сравнению с началом года 2,7%. Портфель автокредитов увеличился за квартал на 3,5%, до 720 млн рублей, кредитных карт – на 3,3%, до 640 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения увеличился за три месяца на 4,4 % и на отчетную дату превысил 15 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на депозиты – 13,9 млрд рублей, плюс 4% с начала года. Почти на 8%, до 1,63 млн рублей, вырос портфель инвестпродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключенному-экстремисту из пензенской колонии на полтора года запретили публиковаться
ВТБ в Пензенской области поддержал клиентов на 5,8 млрд рублей
Пензенский фонд «Квартал Луи» получил крупнейший в России грант
В отношении девушек применяли угрозы и физическое насилие
В основе успеха модернизация производства, привлечение инвестиций
Не нарушает ли Михаил Ефремов условия домашнего ареста?
Министр предоставлял ложные сведения об имуществе
Чамзинская музыкальная школа получила почти 13 миллионов рублей на ремонт
Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера
В Мордовии за сутки коронавирусом заразились двое подростков
На улице Ботевградской в Саранске частично ограничат движение
В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области
В Мордовии сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в колодец
Завтра в Пензенской области снова ожидается гроза с градом
В Пензенском зоопарке экзотических птиц переселили в летние вольеры
В Мордовии мужчина украл больше полтонны металла
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно