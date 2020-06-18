ВТБ в Пензенской области поддержал клиентов на 5,8 млрд рублей

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:17:31+03:00

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ВТБ в Пензенской области одобрил кредитные каникулы 1 269 заемщикам-физическим лицам на общую сумму 709,5 млн рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь на 5,1 млрд рублей. Общая сумма поддержки, оказанной населению и бизнесу региона, составила 5,8 млрд рублей.

Приоритетным направлением работы ВТБ в текущей ситуации является поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19. В апреле и мае ВТБ как в рамках государственных, так и собственных программ одобрил кредитные каникулы 1 269 заемщикам-физическим лицам на общую сумму 709,5 млн рублей. Из них более 1119 заявок на 599 млн рублей - по кредитам наличными, 83 заявки на 92 млн рублей – по ипотеке, 38 заявок на 18,5 млн рублей - по автокредитам.

В рамках госпрограммы кредитования компаний малого и среднего бизнеса на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 70 региональными предприятиями малого и среднего бизнеса на сумму 1,2 млрд рублей. Льготное финансирование получили представители сфер гостиничного, ресторанного бизнеса, медицинских услуг, торговли непродовольственными товарами, фитнес-индустрии и транспорта. Также ВТБ в Пензенской области реструктурировал кредиты представителями среднего и малого бизнеса на сумму более 3,4 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на выплату заработной платы, расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ. ВТБ в регионе на текущий момент подписано 137 кредитных соглашений на общую сумму 538 млн руб.

Фото предоставлено пресс-службой

«ВТБ как один из ключевых участников программ поддержки граждан и предприятий, пострадавших от эпидемии, активно включен в процесс их реализации. Мы предпринимаем все возможное, чтобы помощь нашим клиентам оказывалась оперативно и качественно, и стремимся максимально облегчить их финансовое положение в этот непростой период», - прокомментировал руководитель ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

По итогам работы банка ВТБ в Пензенской области за 1 квартал 2020 года портфель кредитов физическим лицам увеличившись с начала года на 3,1 % и на 1 апреля составил 14,6 млрд рублей. Объем выданных кредитов жителям региона увеличился на 3,7%. В январе-марте банк предоставил пензенцам 2 750 кредитов на сумму 1,66 млрд рублей

Лидером по приросту выданных займов является ипотека – плюс 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 1 квартал ВТБ предоставил жителям региона 350 кредитов на общую сумму 580 млн рублей. Ипотечный портфель банка на отчетную дату составил 5,7 млрд рублей, рост по сравнению с началом года - 3,6%.

Наибольший объем в розничном кредитном портфеле приходится на кредиты наличными – 7,55 млн рублей, рост по сравнению с началом года 2,7%. Портфель автокредитов увеличился за квартал на 3,5%, до 720 млн рублей, кредитных карт – на 3,3%, до 640 млн рублей.

Портфель привлеченных средств населения увеличился за три месяца на 4,4 % и на отчетную дату превысил 15 млрд рублей. Наибольшая доля в портфеле приходится на депозиты – 13,9 млрд рублей, плюс 4% с начала года. Почти на 8%, до 1,63 млн рублей, вырос портфель инвестпродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU