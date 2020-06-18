2020-06-18T10:04:50+03:00
Происшествия

В отношении девушек применяли угрозы и физическое насилие

Возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией, в том числе с использованием несовершеннолетних
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько жителей Мордовии создали на территории города Саранска организованную преступную группу, целью деятельности которой являлось вовлечение в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних.

Для оказания платных интимных услуг клиентам были привлечены не менее 5 девушек (трое из них несовершеннолетние), систематически оказывавших сексуальные услуги клиентам по установленным тарифам. По предварительным данным, для связи и принятия заказов были приобретены мобильные телефоны, в которых в целях конспирации постоянно менялись сим-карты с абонентскими номерами, также постоянно менялись адреса проживания девушек. Нередко подозреваемые применяли в отношении девушек угрозы и физическое насилие.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений - организация занятия проституцией, в том числе с использованием несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников МВД России по Республике Мордовия.

Следователями регионального управления СК совместно с сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по республике проведены обыски по 5 адресам, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, визитки, денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны двое лидеров и трое участников организованной группы. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Устанавливаются возможные соучастники задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключенному-экстремисту из пензенской колонии на полтора года запретили публиковаться
ВТБ в Пензенской области поддержал клиентов на 5,8 млрд рублей
Пензенский фонд «Квартал Луи» получил крупнейший в России грант
В отношении девушек применяли угрозы и физическое насилие
В основе успеха модернизация производства, привлечение инвестиций
Не нарушает ли Михаил Ефремов условия домашнего ареста?
Министр предоставлял ложные сведения об имуществе
Чамзинская музыкальная школа получила почти 13 миллионов рублей на ремонт
Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера
В Мордовии за сутки коронавирусом заразились двое подростков
На улице Ботевградской в Саранске частично ограничат движение
В Кузнецке за преступления, совершенные в 2011-2012 годах, осужден житель Московской области
В Мордовии сотрудники МЧС спасли корову, упавшую в колодец
Завтра в Пензенской области снова ожидается гроза с градом
В Пензенском зоопарке экзотических птиц переселили в летние вольеры
В Мордовии мужчина украл больше полтонны металла
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
Около 300 пациентов могут быть подключены к кислороду одновременно