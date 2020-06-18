В отношении девушек применяли угрозы и физическое насилие
Несколько жителей Мордовии создали на территории города Саранска организованную преступную группу, целью деятельности которой являлось вовлечение в занятие проституцией девушек, в том числе несовершеннолетних.
Для оказания платных интимных услуг клиентам были привлечены не менее 5 девушек (трое из них несовершеннолетние), систематически оказывавших сексуальные услуги клиентам по установленным тарифам. По предварительным данным, для связи и принятия заказов были приобретены мобильные телефоны, в которых в целях конспирации постоянно менялись сим-карты с абонентскими номерами, также постоянно менялись адреса проживания девушек. Нередко подозреваемые применяли в отношении девушек угрозы и физическое насилие.
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений - организация занятия проституцией, в том числе с использованием несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников МВД России по Республике Мордовия.
Следователями регионального управления СК совместно с сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по республике проведены обыски по 5 адресам, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, визитки, денежные средства, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны двое лидеров и трое участников организованной группы. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Устанавливаются возможные соучастники задержанных.
ИСТОЧНИК KP.RU