Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:31:33+03:00

Он ушел из дома еще 20 мая

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Отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе разыскивает без вести пропавшего Алексея Петровича Пакарькина 1952 года рождения. Днём 20 мая он ушёл из дома по улице Лунинской в Пензе и до сих пор его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые. Был одет в кожаную коричневую куртку до пояса, светло-бежевые брюки, на ногах – чёрные полуботинки.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите её по телефонам дежурной части отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)-598-601, 598-602 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU