Пензенская полиция разыскивает пропавшего без вести пенсионера
Отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе разыскивает без вести пропавшего Алексея Петровича Пакарькина 1952 года рождения. Днём 20 мая он ушёл из дома по улице Лунинской в Пензе и до сих пор его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые. Был одет в кожаную коричневую куртку до пояса, светло-бежевые брюки, на ногах – чёрные полуботинки.
Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите её по телефонам дежурной части отдела полиции №2 УМВД России по городу Пензе: 8-(8412)-598-601, 598-602 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU