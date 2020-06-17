Часть автодороги на улице Окружной закроют для проезда

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:45:51+03:00

Ограничение будет действовать на участке от улицы Кривозерье до улицы Воронова, с 20:00 17 июня до 6:00 18 июня

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Движение транспорта будет закрыто в связи с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ограничение будет действовать с 20:00 17 июня до 6:00 18 июня на участке от улицы Кривозерье до улицы Воронова.

На время действия ограничения 17 июня 2020 года с 20:00 движение автобусов большого и малого класса маршрутов №№ 33, 70, 89 от остановки «Фабрика игрушек» будет направлено по следующей схеме: ул. Калинина - ул. Кривозерье - ул. Бурмистрова - 3-й проезд Бурмистрова - Окружная и далее по маршруту в обоих направлениях.

Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

ИСТОЧНИК KP.RU