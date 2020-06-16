Клиенты «ТНС энерго Пенза» переходят на электронный документооборот

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:54:32+03:00

Более 4000 организаций региона уже оценили преимущества дистанционного взаимодействия

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам-юридическим лицам о существующей возможности подключения современного и удобного сервиса «Электронный документооборот».

Более 4000 организаций региона уже оценили преимущества дистанционного взаимодействия и активно пользуются указанным сервисом. Электронный документооборот с бизнес-клиентами позволяет снизить затраты юридических лиц на отправку, обработку и хранение первичных документов, а также упростить процесс взаимодействия с энергосбытовой компанией.

Технология электронного документооборота обладает рядом важных преимуществ для организаций и индивидуальных предпринимателей:

• документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;

• получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр доходит в энергосбытовую компанию автоматически;

• электронные документы не теряются и не требуют места для хранения;

• согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой, судах, их можно передать на проверку через Интернет;

• работать с электронными документами можно прямо в 1С.

В электронном виде можно получать счета, счета-фактуры, акты приемки-передачи электроэнергии и иные документы. Документы подписываются электронной подписью и имеют полную юридическую силу, как и бумажные.

С более подробной информацией о процедуре подключения электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Услуги» по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU