Безвестно исчезнувшая женщина

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:49:35+03:00

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Органами следственного управления СК России по Ростовской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Литвиновой Ксении Сергеевны, 02.11.1987 года рождения, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Её местонахождение неизвестно с 31.12.2019.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 150 см, среднего телосложения, лицо овальное, бледное, тип лица европейский, волосы темные, прямые, немного ниже уровня плеч, глаза карие, нос средний, прямой.

Была одета: куртка серого цвета длиной до колен, кофта с рисунком в полоску, джинсы светло-синего цвета.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации о местонахождении Литвиновой Ксении, сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU