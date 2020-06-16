В Пензенской области коронавирусом заболели 30 сотрудников органов внутренних дел

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:09:00+03:00

Восемь из них уже выписаны

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В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, начальник медико-санитарной части МВД России по Пензенской области подполковник внутренней службы Алексей Гуреев рассказал о том, как работает учреждение в условиях пандемии.

Полицейские несут службу и в будни, и в праздники, и во время ограничительных мероприятий. Чтобы они вовремя могли получить необходимую медицинскую помощь, реже болели и быстрее выздоравливали, сотрудники МСЧ делают всё, что от них зависит.

Поэтому при введении ограничительных мероприятий в поликлинике медико-санитарной части продолжили приём сотрудников, которым требуется консультация специалистов. К пациентам с симптомами острых респираторных заболеваний врачи выезжают на дома. Для приёма пациентов с такими заболеваниями в поликлинике выделили кабинеты с отдельным входом и выходом, что позволяет им избежать контактов с другими посетителями. Всех пациентов с призанками острых респираторных вирусных инфекций и пневмонии обследуют на COVID-19. В действии – шесть выездных медицинских бригад.

Чтобы минимизировать случаи заболевания COVID-19 и пневмонией, введены жесткие меры профилактики. Для сотрудников на службе обязательны средства индивидуальной защиты – маски, респираторы, перчатки – и соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра. Совещания проводятся в видеорежиме, чтобы уменьшить количество контактов между сотрудниками.

При выявлении пациента с COVID-19 в дело вступает санитарно-эпидемиолоническая служба. Больного изолируют на дому, при ноебходимости – госпитализируют, выявляют тех, кто с ним контактировал, их также изолируют и на протяжении 14 дней наблюдают за ними.

В настоящее время зарегистрировано 30 заболевших COVID-19 среди сотрудников, работников и федеральных государственных гражданских служащих органов внутренних дел Пензенской области. 8 из них уже выздоровели. Остальные находятся на лечении. Состояние всех заболевших удовлетворительное, тяжёлых случаев нет. Также зарегистрировано более 40 случаев заболевания пневмонией.

Нагрузка на сотрудников медицинской службы полиции в период пандемии COVID-19 значительно выросла. Но никто из них не отказался от выполнения возложенных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU