2020-06-16T09:26:15+03:00
Происшествия

Раненые гаишники использовали табельное оружие и скрутили стрелка

То, что происходило на Ленинском проспекте в Москве днем 15 июня похоже на сцену боевика
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По сотрудникам полиции был открыт огонь из травматического пистолета, который был переделан в боевой.

Первая пуля прилетела инспектору ДПС, 43-летнему Сергею Крылову, в плечо. Полицейский выскочил из машины и попытался скрутить стрелка. Но тот продолжать стрелять, пока Сергей не упал на асфальт. На помощь к нему бросился коллега Алексей Поярков. Действовать надо было быстро и он сразу достал табельный пистолет. В перестрелке Алексей был ранен, но он успел трижды выстрелить в преступника. Все трое госпитализированы. Инспектор Сергей Крылов в тяжелом состоянии, стрелок тоже.

Личность стрелка уже установлена. Это 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галиев. В его квартире, которую он снимал в Москве, провели обыск. В крови стрелка нашли наркотические вещества.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Если полицейские выживут, Ратмиру грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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