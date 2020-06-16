В Пензе упавшая в трубу девочка повредила ногу

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:00:10+03:00

Следователи выясняют собственника злополучной конструкции и тех, кто занимается ее обслуживанием и эксплуатацией

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По информации Пензенского пожарно-спасательного центра, 15 июня в Пензе на улице Днепропетровской девочка упала в металлическую трубу. После извлечения спасателями ее передали работникам скорой медицинской помощи. Как выяснилось, ребенок повредил ногу.

Следственным отделом по Первомайскому району города Пензы регионального следственного управления организовано проведение проверки в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В рамках проверки будут детально установлены обстоятельства травмирования ребенка, степень тяжести вреда, причиненного здоровья несовершеннолетней. Будет исследовано: частью, какой именно конструкции, является данная труба, кто занимается ее возможным обслуживанием и эксплуатацией. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU