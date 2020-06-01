В Пензе установили личности участников драки, запись которой попала в интернет

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:49:27+03:00

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К выяснению обстоятельств драки между подростками, запись которой попала в интернет, подключились и сотрудники регионального Управления МВД. Инспекторы ПДН установили личности всех участников инцидента. Сейчас подростки, их родители и педагоги школы, в которой учатся ребята и на территории которой, предположительно, и случилось ЧП, находятся в полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Уже удалось узнать, что драка произошла еще в апреле. Ход проверки находится на контроле начальника УМВД России по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU