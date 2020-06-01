Пензенская прокуратура проверит информацию о драке школьников
Об этом сообщила пресс-служба ведомства
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На днях в сети появилось видео, на котором была запечатлена драка пензенских подростков. Прокуратура области организовала проверку деятельности органов системы профилактики.
Выяснение всех обстоятельств поручено прокуратуре Железнодорожного района. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению должностными лицами образовательной организации требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, о предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU