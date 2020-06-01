В Пензенской области приступили к подготовке празднования Дня Победы
В Пензенской области начинается подготовка торжественных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Вопросы организации праздничного митинга и марша Бессмертного полка обсудили на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области.
- На прошлой неделе Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы о проведении парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад запланирован на 24 июня, на 26 июля – марш Бессмертного полка, - отметил Иван Белозерцев. - Прошу областной оргкомитет приступить к подготовке этих мероприятий, которые были перенесены с 9 Мая. Работа очень большая, ей надо заняться немедленно», - подчеркнул глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU