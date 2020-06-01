В МВД Мордовии начал работу детский телефон доверия
Сегодня в Республике Мордовия будет организована работа детского телефона доверия. Цель акции – оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, правовое просвещение подростков и их родителей, выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.
Звонки будут приниматься с 09:00 до 15:00 часов по телефонам правового отдела МВД по Республике Мордовия: 8(8342) 29-82-34, 29-85-81, 29-83-10; отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних: 8(8342) 38-11-41; управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Мордовия: 8(8342) 29-86-14; управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия: 8(8342) 38-12-08.
Сотрудники регионального МВД внимательно выслушают и проконсультируют, как несовершеннолетних, так и их родителей или законных представителей.
ИСТОЧНИК KP.RU