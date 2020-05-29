Глава пензенского парламента Валерий Лидин празднует день рождения

29 Май 2020 2020-05-29T12:13:28+03:00

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Уважаемый Валерий Кузьмич!

Мы знаем вас давно, как мудрого и умелого вожака молодежи. Как годы назад вы вели за собой комсомольцев, так и сейчас стоите во главе умных и активных законотворцев, делающих жизнь Пензенской области лучше.

Благодаря вашей поддержке в регионе восстанавливаются монументы и памятники, оказывается помощь ветеранам, получают возможность развивать свои инициативы молодежные объединения. Это лишь доказывает, что с годами молодежный задор не иссяк и сейчас лишь помогает в вашей, в чем-то тяжелой, но необходимой деятельности.

Мы желаем сохранить его на многие годы вперед.

Редакция газеты «Комсольская правда» Пенза-Саранск»

ИСТОЧНИК KP.RU