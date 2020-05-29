ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО

29 Май 2020 2020-05-29T12:12:41+03:00

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С начала 2020 года число предпринимателей, подключенных к унифицированной линейке расчетно-кассового обслуживания ВТБ, выросло на 80% и превысило 180 тысяч. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, не оказали существенного влияния на динамику спроса - новые пакеты услуг РКО ВТБ продолжают пользоваться популярностью среди бизнес-сообщества.

Одним из самых популярных пакетов услуг в линейке расчетно-кассового обслуживания ВТБ продолжает оставаться пакет «На старте» – на сегодняшний день его выбрали более 120 тысяч клиентов ВТБ. Пакет подключается к счетам новых клиентов бесплатно сроком до одного года. В него включены базовые сервисы: открытие и сопровождение расчетного счета в рублях с дистанционным банковским обслуживанием, неограниченное количество внутрибанковских платежей, а также до 5 переводов в другие банки. С момента запуска линейки РКО ВТБ в августе 2019 года и по настоящее время пакет услуг «На старте» ВТБ стабильно занимает лидирующие позиции по ряду критериев выгодности обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса. Так по результатам одного из последних исследований аналитического агентства MarksWebb «На старте» является лучшим в части условий годового обслуживания для начинающего бизнеса среди сопоставимых предложений других банков.

Унифицированная линейка РКО от ВТБ состоит из четырех пакетов, в каждый из которых входят необходимые бизнесу услуги, в том числе бесплатное открытие и сопровождение расчетного счета и неограниченное число внутрибанковских переводов, а количество межбанковских платежей зависит от типа пакета.

Предприниматели, выбирающие пакеты «Все включено» или «Большие обороты», также могут подключить дополнительные опции, комбинируя их под потребности бизнеса: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД».

«Наша гибкая продуктовая политика, ориентированная на предпринимателей, позволяет предлагать простые и понятные услуги, которые полностью покрывают их потребности при расчетно-кассовом обслуживании. При этом в текущей ситуации распространения коронавируса нам не пришлось специально менять тарифы - пакеты новой линейки являются одними из самых выгодных на рынке и ориентированы на поддержку бизнеса в любых условиях. Поэтому их востребованность только продолжает расти», – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Стоимость обслуживания пакетов РКО зависит от объема и набора услуг. При авансовой оплате за несколько месяцев клиентам предоставляется дополнительный дисконт в размере от 5% до 15%. Кроме того, в рамках акции «Начнем с лучшего!» пакеты «Самое важное» и «Все включено», содержащие расширенный объем услуг, подключаются новым клиентам с трехмесячным бесплатным обслуживанием. Подробнее с условиями пакетов услуг можно ознакомиться на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU