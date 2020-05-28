2020-05-28T16:39:40+03:00
Происшествия

Доверчивость без границ стоила жителю Пензы более полумиллиона

После установки на свой смартфон программы по совету незнакомца со счетов было списано более 460 тысяч рублей и около двух тысяч долларов
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о преступлении 58-летний мужчина. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником известного банка. Мнимый банкир сказал, что в личном кабинете собеседника на сайте банка происходят подозрительные операции. А для предотвращения хищения средств нужно установить на смартфон приложение, якобы предназначенное для проверки телефона на наличие вирусов.

Лжебанкир убеждал, что данное приложение защитит телефон от возможных вирусов и предотвратит несанкционированное списание денежных средств. Мужчина согласился, не догадавшись проверить в интернете, какими функциями на самом деле обладает это приложение. Иначе он бы выяснил, что используется оно для удалённого доступа к устройствам и получения информации, находящейся в них.

После установки программы он сообщил незнакомцу свой идентификатор пользователя. А вскоре получил сообщения о списании со счетов в различных банках более 460 тысяч рублей и около 2 тысяч долларов США.

По факту кражи денежных средств проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Настоящие сотрудники банка найдут другие способы, как с вами связаться. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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