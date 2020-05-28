2020-05-28T16:09:32+03:00
Недвижимость

Заключение договора энергоснабжения доступно на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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ООО «ТНС энерго Пенза» расширяет и совершенствует функционал своего официального сайта, позволяющего получать большинство услуг, касающихся энергоснабжения, не выходя из дома.

В разделе «Напишите нам» запущена новая форма обращения по теме «Заключение договора/ Оформление лицевого счета». Воспользоваться ею могут как действующие клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии, так и пока не являющиеся ими собственники недвижимости.

Заполнение заявки потребителем максимально упрощено, предусмотрены все графы, необходимые для составления договора. Клиенту достаточно лишь ввести данные в соответствующие поля и прикрепить копии требующихся документов, список которых также предоставляется в процессе заполнения формы.

После отправки обращение поступит в энергосбытовую компанию, а на указанный адрес электронной почты будут приходить уведомления, позволяющие потребителю следить за ходом работы над его заявкой.

Нововведением с момента запуска в эксплуатацию в мае текущего года уже успешно воспользовались десятки жителей Пензы и Пензенской области. В ООО «ТНС энерго Пенза» уверены, что автоматизация процесса позволит сделать заключение договора и оформление лицевого счёта более быстрыми и комфортными в первую очередь для самих потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Заключение договора энергоснабжения доступно на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»
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