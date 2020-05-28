Надежно оберегают рубежи России
Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем пограничника!
Во все времена ваша служба была и остается делом особой государственной важности и поручить ее можно только смелым, мужественным и стойким людям, подлинным патриотам Отечества, верным присяге и служебному долгу.
Такими замечательными качествами воины пограничных войск наделены сполна, ярким свидетельством чему стали бессмертные подвиги, совершенные славными героями в суровые годы Великой Отечественной войны.
Уверен, что молодые пограничники бережно сохранят и приумножат традиции предшественников, будут также надежно оберегать священные рубежи Российской Федерации.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении нашей великой Родине!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев
ИСТОЧНИК KP.RU