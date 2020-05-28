2020-05-28T07:33:23+03:00
Общество

Надежда Леснякова: «Вначале даже остолбенела, но было очень приятно!»

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил с юбилеем медсестру республиканского госпиталя
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Фото:Пресс-служба Главы Республики МордовияФото:Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Глава Мордовии Владимир Волков 27 мая по телефону поздравил с юбилеем медсестру ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский госпиталь» Надежду Леснякову, которой исполнилось 60 лет.

Лечебное учреждение, где она трудится, перепрофилировано под инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, а медицинские работники переведены на посменный режим работы.

Глава Мордовии поблагодарил именинницу за многолетнюю преданность профессии (ее общий медицинский стаж – 41 год), пожелал крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. «Большое сердечное спасибо вам за ваш самоотверженный труд!» - сказал Владимир Волков.

Надежда Александровна призналась, что звонок от Главы республики застал её на рынке: «Закупалась к празднику. Вначале не поверила даже, остолбенела: «Кто?!» Но было очень приятно, что в такое нелегкое время Глава Мордовии находит возможность поздравить нас лично, уделяет внимание, заботу».

Надежда Леснякова – уроженка Чамзинского района. Свою трудовую деятельность она начала в 1978 году в республиканском противотуберкулезном диспансере, где проработала 15 лет. 25 лет отдала работе в республиканской инфекционной клинической больнице, а с 2018 года трудится в ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский госпиталь».

Руководство медучреждения называет ее профессионалом, очень отзывчивым, добрым и скромным человеком. Сейчас в госпитале развернуты койки для больных с коронавирусной инфекцией, медики, работающие в тесном контакте с инфицированными, конечно, подвергают жизнь и здоровье риску. Но постовая медицинская сестра Надежда Леснякова героиней себя не считает. «Это наша работа, стараемся помочь людям, найти контакт с каждым, справляемся! Я очень люблю свою профессию и своих пациентов».

От Главы республики Надежде Александровне переданы букет цветов и ценный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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