Герой обороны Севастополя контр-адмирал Истомин

27 Май 2020 2020-05-27T16:54:38+03:00

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По результатам народного голосования, в котором приняли участие более 80 тысяч человек из 50 стран мира, одним из героев Аллеи тематического музейно-исторического парка, посвященного истории и славе Военно-морского флота России, станет знаменитый уроженец Пензенской области, контр-адмирал, герой обороны Севастополя 1854-1855 годов Владимир Иванович Истомин.

Работа по формированию парка организована при содействии Российского военно-исторического общества. Аллея героев российского флота откроется в День ВМФ – 26 июля 2020 года.

Справочно: Владимир Иванович Истомин (9 [21] февраля 1810 - 7 [19] марта 1855) - контр-адмирал русского флота, герой Севастопольской обороны. Родился в селе Ломовка Пензенской губернии (ныне Лунинский район Пензенской области). По другой версии в Ревеле (Эстляндия).

Происхождение имел дворянское. Его детство прошло в Эстляндии, где его отец, коллежский секретарь Иван Андреевич Истомин, служил секретарём в Эстляндской казённой палате. При крещении получил имя Владислав, под этим именем он упоминается во всех официальных документах до 1830 года.

Именем В. И. Истомина на географической карте названа бухта у полуострова Корея в Японском море и пятый сторожевой корабль проекта 11356 «Буревестник», заложенный для ВМФ Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU