2020-05-22T16:45:24+03:00
Недвижимость

Дистанционные сервисы помогут передать показания счетчиков электроэнергии

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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о наступлении очередного периода передачи показаний приборов учета.

Законодательством установлен последний срок для передачи данных об объеме потребленного ресурса — 25 число расчетного месяца. Поэтому энергосбытовая компания рекомендует своим клиентам передавать показания приборов учета с 23 по 25 число ежемесячно.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и продление в Пензенской области режима повышенной готовности до 31 мая,наиболее простыми безопасным способом отправки данных приборов учета являются дистанционные сервисы. ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам возможность воспользоваться любым предпочтительным вариантом передачи показаний:

- на главной странице официального сайта penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго»;

- через голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго»;

- через Единый контактный центр по номеру 8 (8412) 98-78-48.

При звонке по телефону 98-78-48 нет необходимости в ожидании соединения с оператором. Потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета иозвучить новые показания либо ввести показания путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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